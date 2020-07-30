حظك اليوم الخميس 30-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت لا يحب قول كلمة حتى لا يجرح مشاعر الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تصبر حتى يعرف الآخرون قدر ما تبذله من جهد.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تميل للملل سريعا وعليك أن تتعلم الصبر وتهدأ وحاول أن تسيطر على أي توتر أو إرباك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 13 مارس.