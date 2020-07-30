حظك اليوم الخميس 30-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يحترم مولود برج الدلو آراء الآخرين ومعتقداتهم، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

عطارد بمنزل العمل يمنحك حظا وجرأة غير معتادة وتستطيع اليوم أن تحسم موضوعا حيويا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يمدك بالثقة في النفس وتجد أن لديك الإمكانيات لتضيف قيمة لمن حولك وقد يقدم لك البعض معلومات تدفعك للأمام.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.