حصاد شباك التذاكر في آسيا بعد افتتاح السينما مرة أخرى

بدأت الحياة السينمائية تعود تدريجيا في بعض دول آسيا الكبرى، بينها، الصين، اليابان وكوريا الجنوبية، وطرحت بعض الأفلام بدور العرض، وعادت بعض الجماهير لمشاهدتها داخل القاعات حتى لو كانت العودة بكثافة قليلة وبشروط وبعرض بأفلام محدودة، وكأن البعض متعطش للحالة السينمائية.. التي تأثرت كثيرا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا التقرير نرصد الأفلام التي حققت أرباحا مقبولة في زمن "كورونا" في الدول الثلاث.. الصين، كوريا الجنوبية واليابان.

الصين

Dolittle الذي عرض في أمريكا منذ أشهر وحقق نجاحا كبيرا، طرح بدور العرض في الصين بعد افتتاح السينما مرة أخرى بعد فترة إعلاق بسبب أزمة كورونا.

وفيلم Dolittle تصدر قائمة الأرباح في الصين بتحقيقه 4.71 مليون دولار.. وهو من نوعية أفلام المغامرات، الكوميدي والفانتازي، ومن بطولة روبرت داوني جنيور .

ويقوم "داوني جونيور" بدور الطبيب جون دوليتل، والذي يكتشف خلال أحداث الفيلم، أنه يستطيع التحدث مع الحيوانات، فينطلق في مغامرات مختلفة ويتعرض لمواقف كوميدية.

وجاء بعده فيلم bloodshot محققا 2.61 مليون دولار، وهو من إخراج ديف ويلسون، وبطولة فين ديزل، إيزا جونزاليز، وسام هيوجان، والفيلم من نوعية الأكشن والفانتازي.

وجاء في الترتيب الثالث فيلم الجريمة الصيني Sheep Without Shepherd محققا مليوني دولار.

وتعتبر الأرباح عائدة من 4900 من دور سينما، وهو ما يمثل نحو 44% من إجمالي السينمات في البلاد. كما أن لا يُسمح بالعمل إلا بنسبة 30% لتوفير المسافة الاجتماعية الكافية بين رواد السينما

اليابان

تصدر الفيلم الياباني Beginning Today It Is Turner، شباك التذاكر، بعدما وصلت أرباحه إلى 28 مليون دولار، بحسب موقع Variety.

الفيلم من إخراج Yûichi Fukuda والذي شارك في كتابته مع Hiroyuki Nishimori، ومن بطولة Mika Aihara وEishin وShinobu Hasegawa

كوريا الجنوبية

سيطر فيلم Peninsula على شباك التذاكر في كوريا الجنوبية.

وحقق Peninsula في أسبوعه الثاني، 4.49 مليون دولار، بعد عرضه في 2100 شاشة سينما، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 52% مقارنة بنتيجة عرضه خلال أسبوعه الأول التي بلغت 9.92 مليون دولار.

فيلم Peninsula، من بطولة Dong-Won Gang وJung-hyun Lee وJohn D. Michaels

الفيلم مدته ساعة و56 دقيقة، وأخرجه Sang-ho Yeon الذي شارك في تأليفه مع Joo-Suk Park.

وقبل كورونا كانت آسيا أكثر ضمن أكثر مناطق شباك التذاكر ربحًا في العالم بقيمة تزيد عن 17 مليار دولار سنويًا. كما يشمل أكبر ثلاثة أسواق سينما خارج أمريكا الشمالية. وهي الصين واليابان وكوريا الجنوبية.