قضاء نيوجيرسي يحطم آمال أصحاب دور العرض: السينمات ستبقى مغلقة

رفض القضاء في ولاية نيوجيرسي، طلب أصحاب دور العرض، بإعادة فتح السينما مرة أخرى بعد وقت طويل من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وبذلك تبددت آمال صناع السينما وأصحاب دور العرض في الولاية، بعدما كان أملهم في القضاء، بعدما رفعت مجموعة من كبرى شركات دور السينما، بينها AMC وCinemark وRegal، دعوى قضائية ضد حاكم ولاية نيو جيرسي، لإعادة فتحها منذ أيام.

وتحدت الشركات، بقيادة الجمعية الوطنية لأصحاب دور السينما، أمر الحاكم فيل مورفي الذي سمح بإعادة فتح مراكز التسوق والمكتبات والكنائس والمتاحف، لكنه أبقى دور السينما وأماكن الترفيه الأخرى مغلقة.

وجاء في الدعوى التي أقيمت 6 من الشهر الحالي: "يقدم المدعون هذا الإجراء لضمان معاملة السينما بشكل متساوٍ مع أماكن التجمع العام الأخرى، ومن أجل عرض أفلام ذات أهمية فنية وثقافية وسياسية وشعبية".

وأكد المدعون أنّه لا يوجد سبب يمنع إعادة فتح السينما، خاصة مع أوامر مورفي التي تسمح للكنائس بإعادة فتحها، مع التجمعات الداخلية التي تقتصر على 100 شخص أو 25%.

وتابعت الدعوى: "لا يوجد سبب عقلاني لفتح دور العبادة، مع استمرار غلق السينما".

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.