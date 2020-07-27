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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 27-7-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:07 ص | الإثنين 27 يوليو 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بقضاء وقته في قراءة الروايات والقصص والشعر والأدب، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. عطارد في برجك يمدك بالإصرار وبالقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك اليوم رومانسيا وهناك فرصة لنمو مشاعر جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يوليو.

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