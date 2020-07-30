عاجل.. الصحة البريطانية: بدء موجة ثانية من كورونا بأوروبا

عبر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن قلقه بشأن موجة ثانية من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بدأت بالانتشار في جميع أنحاء أوروبا.

وقال هانكوك، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" الإخبارية: "أنا قلق من موجة ثانية، يمكننا أن نرى للأسف موجة ثانية من فيروس كورونا، التي بدأت تنتشر في جميع أنحاء أوروبا"، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأضاف هانكوك: "هناك العديد من الدول الأوروبية التي بدأت تشهد ارتفاعا في الإصابات مجددا، وعلينا أن نفعل كل ما نستطيع لمنعها من الوصول إلينا والتعامل معها".