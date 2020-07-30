بريطانيا قلقة من موجة ثانية لكورونا في أوروبا

قال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، اليوم، إنه قلِق من حدوث موجة تفشٍّ ثانية لفيروس كورونا في أوروبا، وأضاف في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" أن حكومة بلاده لن تتردد فى التحرك لإعادة فرض إجراءات الحجر الصحى، إذا اقتضت الضرورة لتبقى البلاد آمنة.

وأعلنت شركة "سيلتريون" الكورية الجنوبية الرائدة فى عالم صناعة الأدوية، اليوم، أنها حصلت على موافقة فى بريطانيا على بدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية على علاج مضاد لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية منحت الضوء الأخضر للشركة لاستخدام دواء "سى تى - بى 59" على مرضى كورونا ذوى الأعراض الخفيفة.

وتراجعت توريدات شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" بنسبة 50% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مع انهيار حركة السفر إبان جائحة "كورونا" ومعاناة شركات الطيران من نقص حاد فى السيولة النقدية.

وقالت الشركة التى تتخذ من فرنسا مقراً لها، أمس، إنها ستقلص إنتاجها ثانية من الطراز "إيه 350"، المخصصة للرحلات الطويلة، من 6 طائرات شهرياً إلى 5 فقط، بعد خفض الإنتاج من 9 طائرات شهرياً، فى أبريل الماضى، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".

وسجلت الهند أكثر من 50 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لأول مرة، وتجاوزت حالات الإصابة فى جنوب أفريقيا الآن 471 ألف حالة، وسجلت أستراليا، اليوم، أسوأ يوم لها من حيث الإصابات بعد أن سجلت ثانى أكبر الولايات من حيث عدد السكان 700 حالة إصابة جديدة و13 وفاة، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس فى الولايات المتحدة 150 ألف وفاة أمس الأول، ما يمثل أعلى حصيلة ضحايا للفيروس فى العالم، وفق إحصاء جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.