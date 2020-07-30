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محمود مسلم

بريطانيا تحذر من موجة تفش جديدة لكورونا في أوروبا

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12:54 م | الخميس 30 يوليو 2020
مات هانكوك

مات هانكوك

أعرب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن مخاوفه حيال اندلاع موجة تفش ثانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في أوروبا.

وأضاف هانكوك - في مقابلة صحفية أوردتها صحيفة ذا صن  البريطانية- اليوم الخميس: "أعتقد أنّ بمقدورنا أن نرصد موجة ثانية تبدأ في أنحاء أوروبا ونتعهد بالقيام بكل ما نستطيع للحيلولة دون أن تصل إلينا والتعامل معها"، قائلا: "لدينا مخاوف كبيرة بشأن الموجة الثانية التي تظهر في أنحاء أوروبا".

وأوضح أنّ الأمر لا يقتصر على إسبانيا، لكن هناك دولا أخرى أيضا تتزايد فيها أعداد الإصابة ونحن عاقدون العزم بشدة على فعل كل ما بوسعنا لنبقي هذه البلاد آمنة.

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