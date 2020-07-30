VUE السينمائية تؤجل افتتاح دور عرضها في بريطانيا

أجلت شركة VUe السينمائية تاريخ إعادة فتح دور العرض الخاصة بها في المملكة المتحدة لـ7 أغسطس، بعدما كان من المقرر فتحها غدا.

ومن المنتظر إصدار فيلم Tenet إخراج كريستوفر نولان، المتوقع أن يصدر في أغسطس بالمملكة المتحدة، إضافة لعدد آخر من الأفلام.

ويعاد فتح دور السينما على مراحل في 10 مواقع، بما في ذلك لندن وإدنبره وأكسفورد من بين المواقع الأولى، واليوم سيتم طرح التذاكر للبيع، بحسب موقع Variety.

وتلتزم سينما Vue بإرشادات السلامة بما في ذلك التباعد الاجتماعي، والحجز يكون عبر الإنترنت فقط، مع خفض المقاعد، ومراعاة التنظيف المستمر، وفرض ارتداء الكمامات على الموظفين. ويحصل فريق Vue أيضًا على يومين كاملين من التدريب المكثف قبل إعادة الفتح.

وقال توبي برادون، المدير العام لشركة Vue بالمملكة المتحدة: "عملنا بجد لتطوير بروتوكولات أمان تتماشى مع الإرشادات الحكومية وأبلغنا بها دور السينما".

وأضاف: "خصصنا الوقت لتدريب الموظفين قبل الافتتاح". وأضاف برادون: "نواصل تقديم أفضل جودة صوت وصورة في السينما".

Vue هي واحدة من أبرز دور عرض السينما في العالم، حيث تشغل 1997 شاشة عبر 228 موقعًا في 10 دول بما في ذلك المملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا والدنمارك وهولندا وإيطاليا وبولندا وليتوانيا وتايوان.