25 منطقة تناولها عمرو دياب في أغنية "يا بلدنا يا حلوة" ترويجا للسياحة

طرح المطرب عمرو دياب، كليب أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، التي تحمل رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشوارعها العتيقة ومبانيها التاريخية، وذلك في رسالة حب وتنشيطا للسياحة بعد جائحة كورونا.

وتناول عمرو في أغنيته 25 منطقة بمصر وهي (النوبة - أسوان - المنيا - سوهاج - قنا - الأقصر - أسيوط - المنصورة - المحلة - رأس البر - أشمون (منوفية) - الشرقية - سيناء - بورسعيد - إسماعيلية - السويس - شبرا - مصر القديمة - مارجرجس - الحسين - الأهرامات - الفيوم - إسكندرية - العجمي - مطروح). وبدأ عمرو بأهل النوبة وأسوان وجمال ابتسامتهم مرورا بكل محافظة.

"يا بلدنا يا حلوة" أغنية في حب مصر، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور. وكان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.