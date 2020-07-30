ارتفاع معدل البطالة بمنطقة اليورو إلى 7.8%

ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة مجددا خلال يونيو الماضي ليصل إلى 7.8 %، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأظهرت بيانات وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" اليوم، أن معدل البطالة ارتفع في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة ليصل إلى 7.1 %، مقارنة بـ 7% خلال مايو الماضي.

وقالت "يوروستات" إن شهر يونيو الماضي كان أول شهر يشهد تخفيف الإجراءات التي كانت مفروضة، لاحتواء تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في معظم الدول الأوروبية.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي أكثر من 15 مليون شخص، من بينهم 12.7 مليون شخص في منطقة اليورو.