وزارة الشؤون الإسلامية توزع هدايا لضيوف الرحمن بمسجد نمرة

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، هدايا على حجاج بيت الله الحرام فور قدومهم إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وشملت الهدايا سجادة صلاة، وباركورد المصحف الإلكتروني، وعبوات ماء زمزم معدة للاستخدام الواحد فقط وغيرها من المستلزمات التي تهم الحاج في رحلة الحج، ضمن مبادرة الوزارة الرامية للعمل وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".

وحظيت برامج وجهود الوزارة في حج العام الحالي إشادة واسعة وثناء من مختلف الحجاج والجهات الرسمية المشاركة في تنظيم الحج وفق الخطة التنفيذية .