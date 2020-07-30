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محمود مسلم

اللهم ازح البلاء.. 60 صورة ترصد يوم عرفة في 6 سنوات

كتب:

محمد عطا
05:35 م | الخميس 30 يوليو 2020
اللهم ازح البلاء.. 60 صورة ترصد يوم عرفة في 6 سنوات

يوم ينتظره ملايين المسلمين حول العالم كل عام، منهم من يتوجه لأداء مناسك الحج ويقضي هذا اليوم فوق جبل "الرحمة" ويتضرعون إلى الله بالدعاء، ومن لم يحالفه الحظ في أداء فريضة الحج يقضيه في المنزل أو مع العائلة.

وهذا العام لم يتوجه لجبل عرفات سوى الآلاف فقط بسبب فيروس كورونا مع اتخاذ المملكة إجراءات احترازية صارمة لمنع تفشي العدوى، وعلى رأسها منع إقامة الحجاج في مخيمات منى واستبدالها بالإقامة في الأبراج الموجودة في محيط المشعر الحرام.

و"الوطن" تشارك المسلمين في أنحاء العام، فرحة هذا اليوم الجليل بنشر صور جبل عرفات على مدار 6 سنوات مضت.

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