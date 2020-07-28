طقس وقفة عرفات: أمطار رعدية على بعض المناطق ورياح مثيرة للرمال والأتربة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، تلك المناسبة ذات القدسية الكبيرة لدى المسلمون في مختلف دول العالم، وينتظر الكثيرون يوم وقفة عرفات لصيام ذلك اليوم، ويحرص المسلمون على معرفة حالة الطقس يوم وقفة عيد الأضحى تخوفا من أن يكون طقس حار، وتستعرض "الوطن" طقس وقفة عيد الأضحى "وقفة عرفات" وفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن يسود يوم الخميس الموافق 30 يونيو، طقس مائل للحرارة، حيث ترتفع درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية ليسود طقس حار رطب شمالًا، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 40 إلى 50% تقريبًا، وتكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متفرقة، وتؤدي لاضطراب الملاحة الحبرية على خليج السويس.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن تشهد القاهرة الكبرى ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية ليسود طقس حار رطب نهارًا معتدل ليلًا، لتتراوح متوسط الدرجات بين 36-37 للعظمى، والصغرى 25-26، بينما تتراوح درجات الحرارة في الوجه البحري بين 35-36 للعظمى، والصغرى 24-25، وبالنسبة للسواحل الشمالية فتتراوح درجات الحرارة بين 30-32 للعظمى، والصغرى 23-24.