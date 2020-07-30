تعرف على أسعار اللحمة وفيزيتا الجزارين في العيد

تحتفل الأمة الإسلامية غدًا بعيد الأضحى المبارك، والذي تمثل فيه أضحية العيد أبرز مظاهره. ولعل عيد الأضحى لهذا العام يأتي في ظروف مختلفة حيث يأتي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول أسعار اللحوم، وكذلك أسعار الماشية، بالإضافة إلى أسعار الجزارين.

"الوطن" في السطور التالية.. يجيب على هذه الأسئلة، حيث كشف محمد وهبه، رئيس شعبة الجزارين، عن متوسط أسعار اللحوم، والماشية، وفيزيتا الجزارين، والتي جاءت كالتالي:

قال وهبه، إن متوسط أسعار اللحوم الكندوز، تتراوح ما بين 120 و160 جنيهًا، وتختلف بحسب إذا كانت المحافظة منتجة أم أنها تتنقل بين المحافظات، وهو ما يرفع ثمنها لتصل إلى 140 لـ 160 جنيهًا، ولكن في المحافظات المنتجة تصل لـ 120 إلى 135 جنيهًا.

وأضاف رئيس شعبة الجزارين، لـ"الوطن"، أن أسعار اللحوم الضاني، تتراوح بين 130 لـ150 جنيهًا للكيلو الواحد، لافتًا إلى أن سعر كيلو اللحمة يختلف عن سعر الكيلو للماشية.

وتابع: "هناك 3 أنواع يتحدد على أساسها سعر خروف العيد، حيث يوجد (البرقي) ويتراوح سعر الكيلو فيه من 65 لـ 70، أما الخروف (الصعيدي) يتراوح سعر الكيلو له من 60 لـ 62، بينما يصل سعر كيلو الخروف (الفلاحي) من 55 لـ 60 جنيهًا".

وأكمل: "هناك 3 أنواع تحدد سعر الماشية الكندوز ، فنجد أن (البلدي الأصلي المنشأ والمولد)، يصل سعره من 60 لـ 65 جنيهًا، مع التوضيح أنه كلما خف الوزن زاد السعر، وهناك نوع آخر وهو (الخليط) يصل سعر الكيلو من 58 لـ 60، أما نوع (المجنس) يصل بين 50 لـ 55 جنيهًا".

وعن أسعار الجزارين "الفيزيتا"، قال رئيس الشعبة، إن هناك فئات بين الجزارين، حسب الخبرة والمهارة، حيث يتراوح سعر الجزار لذبح العجل أو البقرة بين 400 و2000 جنيه، وبنفس الطريقة في ذبح الخروف بين 100 لـ 400 جنيه، حسب الخبرة، والمهارة.