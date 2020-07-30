جنوب سيناء تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطور

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا بحضور مديري المديريات والإدارات بديوان عام المحافظة، لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير مدينة طور سيناء، بتكلفة تزيد عن 30 مليون جنيه، مطالبًا بالاستعداد للبدء في مرحلة الثانية من التطوير.

وقال المحافظ إنه جاري توفير الاعتماد المالي لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بشأن تطوير مدينة سانت كاترين خلال زيارته الأخيرة للمدينة برفقة عدد من الوزراء.

وشدد على تطبيق الاستعدادات الخاصة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين.