محافظ جنوب سيناء يفتتح طريقي النادي وطابا في مدينة الطور

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، طريقي أحياء النادي وطابا، بمدينة الطور، عقب الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بهما.

رافق المحافظ خلال الافتتاح المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن أعمال تطوير طريق حي النادي تضمنت التوسعة والازدواج والتجميل، بداية من مسجد حي السلام والميدان مرورًا بحي الـ88، بطول كيلو و 200 متر بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه، ويعد هذا الطريق من الطرق الرئيسية بالمدينة.

ووجه المحافظ جميع الجهات المعنية بتطوير جميع طرق المحافظة، وتطوير استكمال شارع أحمد حمدي، اتجاه مجمع المصالح، وطريق الجبيل بداية من منطقة ديوان عام المحافظة حتى قرية الجبيل بطول 4.5 كيلو متر مربع.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنه جرى تطوير طريق شارع طابا، بداية من مدخل مدينه الطور، مارًا بمديرية الصحة والسكان وبكنيسة النبي موسي وفي نهايته منصف شارع الكورنيش والذي بلغ طوله كيلو متر مربع في الاتجاهين وعرض كل اتجاه يبلغ 8 أمتار.