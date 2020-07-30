وزيرة البيئة تدعو المواطنين للاحتفال بالعيد في محميات جنوب سيناء

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الخميس، توجيهات برفع درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر، لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتوفير كافة سبل الراحة للزائرين، للاحتفال وسط أجواء الطبيعة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة الزائرين والأنظمة البيئية في ظل الأزمة الراهنة.

ودعت وزيرة البيئة المواطنين للاحتفال بالعيد بالمحميات والاستمتاع بأجواء الطبيعة الفريدة المميزة لمحميات جنوب سيناء، التي تشمل خمس محميات وهي رأس محمد، نبق، أبو جالوم، طابا، سانت كاترين، وكذلك محميات البحر الأحمر تشمل الجزر الشمالية، وادي الجمال، علبه، الجزر البعيدة.

وأكدت وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة تسعى لربط المواطنين بالبيئة، و تشجيعهم على التعرف على ثرواتهم الطبيعية بالمحميات الطبيعية، لحمايتها و الاستمتاع بها مع صونها للأجيال القادمة، وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية و خاصة البيئية، للوقوف إلى جانب العاملين بالقطاع السياحي في ظل التعايش مع الأزمة الراهنة.

وقالت الوزيرة إن المحميات الطبيعية بجنوب سيناء و البحر الأحمر، استعدت لاستقبال الزائرين خلال احتفالات عيد الأضحى، بتوفير كافة سبل الأمان للزائرين، مع توفير منقذين بالمحميات البحرية و تواجد باحثين لتعريف الزائرين بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة، وسط أجواء من المسابقات والاحتفالات الرمزية، مع عرض أفلام توضح التنوع البيولوجي الفريد بمصر، وتوعية المواطنين بسبل الحفاظ على المحميات والتأكيد على شعار الزيارات "لا تترك شيئًا خلفك ولا تأخذ شيئًا معك".