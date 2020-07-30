أسقف جنوب سيناء في زيارة للمحافظة للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء، ووفدا من كبار القساوسة بكاتدرائية السمائيين، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقدم الأنبا أبوللو التهنئة لمحافظ جنوب سيناء، متمنيًا أن يقي الله مصر شر وباء كورونا، وأن يعمها الأمن والأمان، واستمرار عجلة العمل و الانتاج والتقدم في مناحي الحياة كافة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أسقف جنوب سيناء، أن تاريخ مصر على مر العصور يشهد باستمرار روح المحبة والإخاء بين جميع الأطياف، ولم ينجح أي من الحاقدين في بث روح الفتنة في المجتمع المصري، لكونه نسيج واحد.

وقدم المحافظ الشكر لأسقف جنوب سيناء، والوفد المرافق له لحرصهم الدائم على الوقوف بجانب المجتمع السيناوي في السراء والضراء.