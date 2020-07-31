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حظك اليوم الجمعة 31-7-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الجمعة 31 يوليو 2020
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

يمتلك مواليد برج العقرب قدرا كبيرا من الثقة بالذات لدرجة تكاد تصل عند البعض إلى الغرور، ويفضلون الألوان القوية التي تعبر عن شخصيتهم.

 وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تفكر جيدا وتحسن التصرف وقد تجذب إليك الكثيرين، استفد من ذلك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تكسب الإعجاب وتعيش حياة أسعد.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

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