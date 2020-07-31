قواعد وضعتها السعودية للحجاج لذبح أضحياتهم: التوجه للمسالخ المرخصة

في الحج الاستثنائي هذا العام، الذي فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قصرت السعودية الحج على المقيمين بها هذا العام، وهو ما صاحبه إجراءات احترازية عديدة حرصا على سلامتهم، كان من بينها قواعد محددة لذبح الأضاحي.

أعلنت السعودية وقف استيراد الأضاحي من السودان هذا العام لتجنب انتشار فيروس كورونا، كما أنها منذ يوم 25 يوليو الجاري، بدأت أمانة العاصمة المقدسة استقبال طلبات إصدار تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ الأهلية إلكترونيا عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الأمانة، بهدف تقنين آلية استخراج التصاريح للمطابخ الأهلية بمكة المكرمة والسماح بمزاولة نشاط الذبح مؤقتا خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق من شهر ذي الحجة؛ تسهيلا وتيسيرا على المستفيدين وتوفير الخدمات المتعددة لهم.

كما أهابت بمكة المكرمة تجنب مواقع الذبح العشوائي والاعتماد على المسالخ النظامية والمطابخ المرخص لها من قبِل الأمانة بالذبح خلال الفترة المحددة، لضمان التأكد من سلامة الأضاحي وخلوّها من الأمراض أو الملوثات التي قد تنتج عن المواقع غير المستوفية للاشتراطات الصحية.

بينما أعلن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي استقبال طلبات تنفيذ الأضحية والهدي لموسم الحج الجاري من خلال موقع المشروع adahi.org ، حيث سخر في ظل جائحة كورونا، جميع الإمكانات التقنية لاستقبال طلبات الأضاحي، وتنفيذها في الوقت الشرعي مع توفير خاصية الاستعلام عن تنفيذ النسك، إضافة إلى إمكانية شراء السندات من مصرف الراجحي وبنك البلاد، ويتم تنفيذ النسك وفق إجراءات منظمة من الناحية الشرعية والصحية، والتي تنفذ في مسالخ مكة المكرمة تحت إشراف كوادر شرعية ، وبيطرية مؤهلة .

ودعا مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي الجميع إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي سهلت عملية شراء الأضحية، وبقية الأنواع الأخرى والسداد من الحساب البنكي.

وفي 28 يوليو الجاري، أعلن مشروع المملكه للإفادة عن بيع سندات الأضحية عبر مواقع المشروع على شبكة الإنترنت بقيمة 795 ريالا، أو من خلال الحسابات البنكية، كما أطلق المشروع نوافذ إلكترونية على الأجهزة الذكية.

كما أتمت إدارة مشروع الهدي والأضاحي الاستعدادات والتجهيزات في مواقع الذبح وسط إجراءات صحية مشددة، لتنفيذ نُسك الهدي والأضحية في الوقت الشرعي مع تنفيذ الصدقات خلال موسم حج هذا العام، وإجراء التجارب الميدانية للوقوف على جاهزية جميع الأطقم الفنية والإدارية والرقابية في مواقع التشغيل.