أسعار مكونات طبق "الفتة باللحم" في عيد الأضحى

يحتفل المسلمون بمختلف أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، غدا الموافق الجمعة 30 يوليو، وتعد الفتة باللحمة الطبق الرئيسي في عيد الأضحى، وهي إحدى الوجبات المميزة والمفضلة لمختلف الطبقات والأعمار.

وتستعرض "الوطن" أسعار مكونات "طبق الفتة"، كالتالي:

سعر اللحوم

وصل سعر كيلو اللحم الضاني إلى 130 جنيها، وتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز من 110 إلى 120 جنيها.

سعر الأرز

تراوح سعر كيلو الأرز بين 7.50 جنيهات إلى 14 جنيها.

سعر الطماطم

بلغ سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات.

سعر الصلصة

بلغ سعر علبة الصلصة بالأسواق 7 جنيهات.

سعر الخبز

بلغ سعر رغيف الخبر بين 50 قرشا إلى جنيه للرغيف.

سعر زجاجة الخل

بلغ سعر زجاجة الخل 6 جنيهات.

سعر الثوم

تراوح سعر كيلو الثوم بين 15 20 جنيها.