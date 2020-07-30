المكسيك تعلن تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 18.9% بسبب كورونا

أعلنت المكسيك، اليوم، انخفاض نسبة النشاط الاقتصادي 18.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019؛ بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشارت وكالة الإحصاء المكسيكية، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الربع الثاني من 2020 من شهر أبريل الماضي وحتى يونيو كان أقل بنسبة 17.3% عن الربع السابق له وفق التقديرات المعدلة موسمياً، وفقا لما ذكرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وأعلن المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا في المكسيك خلال شهر يونيو الماضي تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 25% في شهر أبريل مقارنة بمارس من العام نفسه، وهو ما يُعد أسوأ انخفاض شهري منذ أن بدأ المعهد تتبع البيانات الشهرية عام 1993.

جدير بالذكر، أن الاقتصاد المكسيكي كان يعاني من حالة ركود قبل انتشار كورونا المستجد ووصول عدد الحالات إلى حوالي 408 آلاف حسب إعلان الحكومة المكسيكية.