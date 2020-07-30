اعتبارا من ثانى أيام العيد.. عرض مسرحية "فنان الشعب" على مسرح البالون

يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، على مسرح البالون بالعجوزة، العرض المسرحي "فنان الشعب" عن قصة حياة الموسيقار سيد درويش، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي.

ويتم عرض المسرحية من ثانى أيام عيد الأضحى تقديم العرض الغنائي الاستعراضى فنان الشعب، والبطولة للفنانين محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى،إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى" وكوكبة أخرى من الفنانين.

المسرحية من تأليف سيد إبراهيم وإخراج أشرف عز.