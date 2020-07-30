الأوقاف تعلن اعتماد نتيجة المراكز الثقافية الإسلامية

أعلنت وزارة الأوقاف اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للفرقة الثانية بالمراكز الثقافية الإسلامية للعام الدراسي 2019 / 2020.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بنشر الفكر الوسطي المستنير، اعتمد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نتيجة الفصل الدراسي الثاني للفرقة الثانية للعام الدراسي 2019/2020م للمراكز الثقافية الإسلامية بالقاهرة والمديريات الإقليمية وعددهم (28) مركزًا ثقافيا عقدت الامتحانات فيها.

وهي: (القاهرة “مسجد النور” – الجيزة “بين السرايات ” – القليوبية – الإسكندرية – البحيرة – الغربية – الدقهلية – المنوفية – الشرقية – العاشر من رمضان – كفر الشيخ – دمياط – بورسعيد – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الإسماعيلية – الوادي الجديد ” الخارجة ” – الوادي الجديد “الداخلة” – السويس – العريش – الحسنة – بئر العبد ” , بنسبة نجاح 81%).

وسيتم الإعلان عقب عطلة عيد الأضحى بإذن الله تعالى عن نتيجة العام الدراسي مكتملة للفصلين الأول والثاني.