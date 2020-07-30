إجراءات اعتذارات الثانوية العامة 2020 للطلاب والمعلمين

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من الاجراءات الاستثنائية لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، اعتذارات الثانوية العامة 2020 للطلاب والمعلمين.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لاعتذارات الثانوية العامة 2020، وفقا لما أعلنته الوزارة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

اعتذارات الثانوية العامة 2020 للطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أنه يجوز للطلاب غير الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، التأجيل للعام القادم على أن يتم معاملة الطالب على أنها أول محاولة.

بالإضافة إلى أن لطالب الثانوية العامة مطلق الحرية في اختيار اداء الامتحانات في العام الدراسي الحالي، أو تأجيلها للعام الدراسي المقبل، جاء ذلك وفقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل امتحانات الثانوية العامة.

وأشار الوزير خلال المؤتمر أيضا أن هناك توجيه بعرض أي طالب تتطلب الحالة الصحية له على مسئول الصحة المتواجد بالمدرسة، وذلك من أجل حفظ أحقية الطالب، مشددا على أن هناك تنسيق مع الجهات المعنية لمنع تجمهر أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام اللجان.

وأوضحت الوزارة أن طلاب الثانوية العامة الذين يرغبون في الاعتذار عن أداء الامتحانات هذا العام وتأجيلها للعام الدراسي القادم، عليهم التقدم بطلب التأجيل إلى شئون الطلاب المتواجدة بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مشددة على أنها لا تحسب من مرات التقدم.

كما سمحت الوزارة بتأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي بأي منطقة، أو إصابته أو أحد أفراد أسرته مع تقديم ما يثبت ذلك.

اعتذارات الثانوية العامة 2020 للمعلمين

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الباب لتلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال الثانوية العامة 2020، الأحد 14 يونيو الماضي، واستمرت حتى الثلاثاء 16 يونيو، بعدد من الضوابط والمعايير لقبول الاعتذارات.

وكانت الوزارة خصصت عدد من المقار لتلقي طلبات الاعتذار عن المشاركة بأعمال الثانوية العامة للمعلمين، بالإضافة الى امكانية تقديم الاعتذار الكترونيا.

ضوابط قبول اعتذار المدرسين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة

حددت الوزارة الشروط القانونية التي يتم فيها قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال الثانوية العامة لهذا العام وفقا لما يلي:

ـ تقديم قومسيون طبي معتمد، على أن يكون حديث التاريخ، بالإضافة إلى تقديم صورة ضوئية من البطاقة العلاجية للمتقدم.

ـ تقديم المستند الدال على الاجازة بدون راتب.

ـ ارفاق صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية، تفيد بالعمل جزء من الوقت.

ـ نسبة عجز 5%.

ـ تقديم أصل شهادة ميلاد لأحد الأطفال الأقل من عاميين.

ـ تقديم ما يفيد وجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مع التقرير الطبي وشهادة الميلاد.

ـ تقديم شهادة وفاة للزوج أو الزوجة لم يمر عام على تاريخها.

ـ الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).

ـ ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

ـ الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.