أوائل الثانوية العامة 2020.. من تجارب السابقين إزاي تختار كليتك؟

بعد إجراء امتحاناتهم في ظروف خاصة، ليصبحوا "دفعة استثنائية" من الدرجة الأولى، سواء لآخر سنة بنظام "بوكليت"، أو للإجراءات التي فرضت لها خصيصا، جراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ينتظر طلاب الثانوية العام لعام 2020، نتيجتهم بعد عيد الأضحى بفارغ الصبر.

تجربة امتحانات الثانوية العامة ذلك العام، أثرت بشدة على الطلاب وجعلت بعضهم يترددون في اختيار كلياتهم، لذلك قدّم أوائل الثانوية العام بأعوام سابقة نصائح في هذا الشأن لطلاب العام الحالي، عبر "الوطن"، قبل إعلان النتيجة.

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صاحبة المركز الأول علمي 2019: متسمعش كلام أهلك وأدخل الكلية اللي أنت عاوزها

"اتمسك باختيارك وأدخل الكلية اللي أنت حاببها".. هي النصيحة التي وجهتها هاجر محمد، الأولى بالثانوية العامة للشعبة العلمية العام الماضي، والتي التحقت بكلية الطب جامعة سوهاج، محذرة من خطورة الانسياق وراء رغبات الأهالي في التحاق أبنائهم بكليات تخالف رغباتهم لتجنب الفشل بها.

كما ترى هاجر ضرورة التأني والبحث الجيد لاختيار الكلية المرغوبة وتحديد قائمة مناسبة لرغبات الطلاب، مؤكدة أن الأهم هو "أن كل واحد يقدر ينجح ويحقق ذاته في الكلية"، لاقتناعها التام أن كليات القمة ليست هي الأهم في الاختيار.

ونصحت أيضا طلاب الثانوية العامة 2020 بالاستمتاع بعيد الأضحى وانتظار النتيجة بهدوء وراحة، قائلة: "يتأكدوا أنهم عملوا اللي عليهم ويسبوها على الله، واللي مش هيلحق الكلية اللي نفسه فيها ميزعلش لأن أكيد ربنا كاتبله الأحسن".

الأول بالشعبة الرياضية 2019: لازم تبص للمستقبل وتستفيد من اللي حصل في كورونا

الاستفادة من تجربة جائحة كورونا، هي النصيحة الأبرز التي وجهها حسام شحاته، الأول بالثانوية العامة للشعبة الرياضية 2019، والطالب بكلية الهندسة، حيث فسّرها بأن تلك الفترة أفرزت الأهمية الضخمة للتكنولوجيا المتطورة وتعاظم دورها خلال المستقبل، حيث تم الاعتماد على العديد من التطبيقات خلال تلك الفترة.

وقال حسام إنه يجب على الطلاب عدم اختيار كليات القمة لكونهم حصوا على مجموع مرتفع، وإنما يكون الاهتمام في المقام الأول لمستقبل ذلك المجال خلال الأعوام المقبلة، مضيفا: "مثلا في قسم ميكاترونيكس في هندسة مهم جدا وده اللي هيكون مطلوب جدا خلال 5 سنين".

وهو المبدأ الذي ارتكز عليه خلال اختياره لقسمه المتخصص بكلية الهندسة، حيث التحق بالقسم التكنولوجي التابع لكلية الحاسبات والمعلومات ولم يكترث لانخفاض التنسيق الداخلي له عن باقي الأقسام، كونه مؤمنا بأهمية التكنولوجيا في حياة البشر وتطورها الضخم خلال الأعوام المقبلة.

السادس مكرر 2015: لازم تختار كلية تفتحلك مجالات كتيرة وفرص شغل كبيرة

رغم حصول أحمد عادل، السابع بالثانوية العامة للشعبة الرياضية 2014، على مجموع مرتفع لكنه قرر الالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات، والتي يعتبرها الاختيار الأفضل في حياته، وهو ما أثبتته الفترة الحالية بعد انتقادات عديدة وجهت له وعدم اختياره لكلية قمة.

وتابع عادل أن المعيار الأول الذي يجب الارتكاز عليه في اختيارا لكلية هو "سوق العمل بعد التخرج هيكون محتاج إيه أكتر"، وحاجة عدة مجالات لها، حيث اختار قسم البرمجة ولذلك سرعان ما تمكن من الحصول على فرصة عمل مميزة بألمانيا حاليا عقب تخرجه.

الأولى دمج 2017: لازم تحتار كلية تتناسب مع حاجتك الخاصة وتكون أنت القمة فيها

أما لطلاب الدمج من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان لآية طه، الأولى بالثانوية العامة 2017 للدمج، والتي التحقت بكلية الإدارة في الجامعة الألمانية بالقاهرة، نصيحة هامة، وهي اختيار كليات تتناسب مع نوع حاجتهم وأنها توفر وسيلة مناسبة للحركة "وإلا هتتحول لأزمة كبيرة تحبطهم نفسيا".

وأكدت أهمية المناقشة مع الأهل في اختيار الكلية المناسبة ولكن عدم الانسياق وراء رغباتهم فقط، بجانب سؤال الطلاب والأكاديميين بها للتأكد من أنها تتناسب مع قدراته، وعدم التركيز على كليات القمة، لذلك عليهم عدم القلق حاليا من النتيجة ولكن الاختيار الجيد للمرحلة المقبلة.

"اختار كلية تبقى أنت فيها القمة، مش كلية قمة".. نصيحة أخرى وجهتها الطالبة آية التي منحتها وزارة التضامن سيارة خاصة وشاركت بإحدى المؤتمرات الشبابية الوطنية، وهي النصائح ذاتها التي وجهتها لشقيقها الأصغر الذي لديه نفس حالتها ويتحرك على كرسي متحرك، لذلك كانت تجربته في الثانوية العامة هذا العام صعبة للغاية.