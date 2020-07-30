حالة طوارئ داخل المنازل المصرية، بسبب اقتراب موعد نتيجة الثانوية العامة 2020، والتي تتسبب في زيادة القلق بين الآباء والأبناء، وتجعل الجميع في حالة تأهب شديد، فتلك المرحلة التعليمية فيصلية في حياة الطالب، فيها يُنهي فترة تعليمه الأساسي ويبدأ المرحلة الجامعية، التي تؤهله لسوق العمل المصرية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020

ومن المتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 يوم 5 أغسطس المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، خاصة بعد إعلان الوزارة الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة، لجميع المواد، وأن المدرسين في مرحلة تجميع الدرجات والمجموع.

وتقدم "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر بوابة الوطن الإلكترونية، أو بالدخول على رابط مباشر لمعرفة نتيجة الثانوية العامة من هنــــــــــــا، لتسجيل بيانات الطالب، حتى يتمكن من الحصول على النتيجة فور إعلانها.

خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020

يتطلب الأمر كتابة بعض البيانات بداية من:

الاسم رباعي.

تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اختيار شعبة الطالب "أدبي أو علمي علوم أو علمي رياضة".

اختيار المحافظة الخاصة بالطالب.

كتابة البريد الإلكتروني في مصر

وأخيراً رقم الهاتف الخاص بالطالب أو ولي الأمر، لإرسال النتيجة عبره.

نتيجة الثانوية العامة 2020 مطمئنة

ووفقًا لتقارير وزارة التربية والتعليم، تم إغلاق كنترول الثانوية العامة خلال فترة إجازة عيد الأضحى التي تبدأ الخميس حتى الاثنين المقبل، على أن يتم استئناف عملها الثلاثاء بعد انتهاء الإجازة.

وجرى الانتهاء من أعمال درجات الرأفة اليوم، ويتم تجميع الأوائل بجميع الكنترولات ثم في الوزارة، كما أنّ نسبة نجاح الثانوية العامة أعلى من العام الماضي، ولا يوجد أي مؤشرات أولية لزيادة أو نقصان في أعداد أوائل الثانوية العامة 2020.

وكان 652289 طالباً أدوا امتحانات الثانوية العامة بـ2212 لجنة أساسية، و56591 لجنة فرعية، والتي تم تأجيلها 14 يومًا عن الموعد الأصلي الذي سبق تحديده لها، وسط إجراءات احترازية مشددة، ضمن خطة الدولة الشاملة لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها.

أحكام الثانوية العامة 2020

ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدداً من القواعد الجديدة الخاصة بأداء الثانوية العامة، بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، منها إمكانية السماح بتأجيل الامتحان إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية، خاصة حال ثبوت عدم السلامة الصحية للطالب بناءً على التقرير الطبي.

وأتاحت الوزارة للطلاب الذين خضعوا لظروف قهرية كالبقاء في العزل الصحي أو المنزلي، إمكانية دخول الدور الثاني، أو إعادة العام من خلال الحصول على الدرجة كاملة، وفي حالة دخول المواد التي تم تأجيلها إلى الدور الثاني، فيتم تحديد موعد آخر لأداء الدور الثاني من قِبَل الوزارة.