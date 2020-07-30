آخر أخبار الثانوية العامة 2020.. مد تقديم المنح الجامعية حتى 10 أغسطس

قررت إدارة منحة "برنامج المنح الجامعية" المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مد فترة التقديم بالبرنامج لطلاب الثانوي العام الحكومي و التجريبي ومدارس المتفوقين حتى يوم 10 أغسطس المقبل، بدلا من 31 يوليو الجاري.

وأوضحت إدارة البرنامج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن سبب تغيير الموعد يرجع لعدم قدرة الطلاب على إرسال استمارة التقديم وكل المستندات المطلوبة للمنحة في ضوء حلول العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

ويأتي الموعد الجديد لانتهاء التقديم بعد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، والذي من المقرر أن يجرى إعلانها يوم الأربعاء 5 أغسطس 2020 عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى بيومين، بحسب تصريحات الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية

وتنفذ الجامعة الأمريكية بالقاهرة برنامج المنح الجامعية للعام الدراسي 2020/2021، إذ يقدم عدداً كبيراً من الفرص لمنح دراسية جامعية لما يقرب من عدد 14 طالب وطالبة، للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية "الأقسام ذات الرسوم" والجامعات الخاصة.

التخصصات المتاحة ببرنامج المنح الجامعية

أوضحت إدارة برنامج المنح الجامعية أن التخصصات الدراسية المتاحة للعام الدراسي المقبل تشمل 9 تخصصات مختلفة وهي، "الزراعة، الطاقة، المياه، التمريض، علوم وإدارة البيانات، التجارة والاقتصاد، علوم الحاسب الآلي، الهندسة البيئية، الصحافة".

أهداف برنامج المنح الجامعية

يهدف البرنامج لدعم خطط التنمية الاقتصادي والاجتماعية والمسؤولية البيئية في مصر من خلال التركيز على الدراسة الجامعية في مجالات المياه والطاقة والزراعة والتمريض.

تمكين الطلاب المتفوقين أكاديمياً من الالتحاق بالدراسة الجامعية والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل، زيادة فرص الطلاب المصريين في الالتحاق بالدراسة الجامعية وتحديداً بالكليات والتخصصات التي تقدم فيها الدراسة ذات الرسوم بنظام الساعات المعتمدة وباللغة الإنجليزية، تمكين الطلاب المتفوقين أكاديمياً من الأشخاص ذوي الإعاقة من فرص أكبر للدراسة الجامعية.

كما يوفر البرنامج فرص لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية اللازمة للدراسة ولمواكبة احتياجات سوق العمل، فرص للدراسة ببعض جامعات الولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسي واحد، توفير عدد من الفرص للعمل على تطوير الأفكار والمشروعات الإبداعية وتنفيذ الجيد، الإسهام في زيادة فرص العمل بعد التخرج من خلال برامج ريادة الأعمال وتنمية المهارات، إتاحة الفرص للطلاب للمشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من فرص التدريب العملية أو التمويل للمشروعات المبتكرة بالإضافة إلى إتاحة فرص إقامة كاملة بالمدن الجامعية للطلاب بالجامعات المشاركة.

الجامعات المشاركة في برنامج المنح الجامعية

تشارك بالبرنامج عدد من الجامعات وهي "الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

شروط التقديم في برنامج المنح الجامعية

حددت إدارة البرنامج عدد من الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين للحصول على منح البرنامج، أن يكون الطالب /الطالبة يحمل الجنسية المصرية، مقيداً في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية، وحاصل على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2019/2020 بمجموع لا يقل عن 85%، يمتلك شخصية ذات صفات قيادية فضلا عن المشاركة الفعالة في أنشطة غير دراسية مثل التنمية والخدمة العامة.

ويقبل برنامج المنح الجامعية استمارات التقديم من الطلبة المؤهلين من كافة محافظات مصر وسيتم مراعاة تحقيق التمثيل المتساوي بين الجنسين والمناطق الجغرافية وأيضاً التنوع في التخصصات الدراسية المختلفة وذلك بحسب شروط التقديم بالجامعات المشاركة وكذلك القبول بأقسام التخصصات الدراسية "ذات الرسوم" بالجامعات، بالإضافة إلى تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

خطوات التقديم بالبرنامج

تحميل الاستمارة "المجانية" الخاصة بالمنحة وطباعتها واستكمال بيناتها من هنــا

تستوفى جميع المستندات المطلوبة المذكورة تفصيلاً في استمارة التقديم وترفق معها.

إرسال صورة من نتيجة الثانوية العامة للطالب للعام الدراسي الحالي 2019 /2020 في خلال 48 ساعة فور إعلانها رسميا.

طريقة التقديم بالبرنامج

ترسل استمارة التقديم والمستندات المطلوبة بالبريد المصري المسجل السريع إلى العنوان، برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية صندوق بريد - 192 - المهندسين – الجيزة، وذلك في موعد أقصاه 10 أغسطس 2020.

لمعرفة النتيجة يمكن الدخول إلى صفحة نتيجة الثانوية العامة 2020 على موقع الوطن.