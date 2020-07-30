اليونان تطالب رسميًا بترسيم الحدود مع تركيا

طالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية، ستاليوس بيستاس، في تصريحات صحفية، اليوم، من السلطات التركية التفاوض من أجل ترسيم الحدود البحرية أسوة بما جرى بين السلطلتين اليونانية والتركية مع السلطات الإيطالية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وبمطلب السلطات اليونانية، تصبح تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان محاطة قانونيًا ضد انتهاكات أنقرة في البحر المتوسط، ودخول السفن التركية المياه الإقليمية اليونانية والقبرصية على اسلواء.

وأوضح موقع "بولد": فقد ذكر رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتشوتاكس أنه تباحث مع رئيس جمهورية قبرص بشأن دخول سفينة مسح الزلازل التركية "برباروس خيرالدين باشا"، المياه الإقليمية لجمهورية قبرص.

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن البرلمان الليبي، عن اتفاق على تشكيل لجنة لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، عقب مباحثات رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح عيسى، مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس.

وعقدت السلطات اليونانية، اتفاقًا مع إيطاليا بشأن ترسيم منطقة اقتصادية حصرية بين اليونان وإيطاليا، عقب اجتماع بين وزيري الخارجية نيكوس دندياس ولويجي دي مايون في التاسع من شهر يونيو الماضي.

وأشار موقع "جريك سيتي تايمز" اليوناني، إلى أن هذا التطور الإيجابي جاء بعد حل المشكلات الناتجة بشكل رئيسي من التحفظات الإيطالية حول تقييد حقوق الصيد في البحر الأيوني.

وطالب ستاليوس، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات إلزامية علي تركيا بسبب العمليات الغير شرعية التي تقوم بها في المتوسط، مؤكدا على أن تركيا تحتل الحدود البحرية السيادية لليونان.