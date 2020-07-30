"الملا": رقم قياسي جديد لإنتاج "الشركة العامة" من الزيت الخام

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة حققت رقماً قياسياً لإنتاجها من الزيت الخام تخطى 62 ألف برميل يومياً لأول مرة فى تاريخها منذ تأسيسها عام ١٩٥٧.

وأضاف أن برنامج العمل المنفذ استهدف تكثيف الأنشطة المختلفة كعمليات الاستكشاف الجديدة وتنمية الحقول القائمة ووضع آبار جديدة على الإنتاج، فضلاً عن تطوير البنية الأساسية اللازمة لاستدامة عمليات الإنتاج وتعظيم استغلالها، إلى جانب الاهتمام برفع كفاءة الأداء فى مجال الحفاظ على السلامة وحماية البيئة، حيث يشير إلى ارتفاع مؤشر أداء الشركة فى مجال السلامة والبيئة من ٧٨% إلى ٩٢% نتيجة تطبيق برامج عاجلة لدعم كافة النواحى الخاصة بذلك وتطويرها وفقاً لاستراتيجية الوزارة فى هذا المجال.

"وزير البترول": 62 ألف برميل يومياً إجمالى إنتاج الشركة.. وارتفاع مؤشر أدائها فى "السلامة والبيئة" إلى 92٪

وأشار «الملا» إلى أنه خلال الفترة المقبلة يجرى العمل على الانتهاء من عدد من المشروعات الحيوية لدعم الإنتاج من حقول العامة للبترول، التى تشمل تنمية كشف HF36 /5 بمنطقة أبوسنان بصحراء مصر الغربية، والمخطط الانتهاء منه خلال النصف المتبقى من ٢٠٢٠، وكذلك العمل على مشروع للتعجيل بالإنتاج من كشفى منطقة خليج السويس HH 83/2 إضافة لمشروع خط الغاز بمنطقة بحار وربطه بتسهيلات شركة البحرينية لمشتقات الغاز، فى إطار الاستغلال الاقتصادى وتعظيم القيمة المضافة من إنتاج الغاز، ومن المخطط الانتهاء منه خلال 6 شهور ليساهم فى زيادة إنتاج الشركة من الزيت الخام والغاز الطبيعى والمتكثفات، باعتباره من أهم عناصر البنية الأساسية القادرة على استيعاب زيادة إنتاج الآبار.

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة المتواصلة من الوزارة لخطط الشركات البترولية لزيادة الإنتاج من الزيت الخام ضمن استراتيجية الوزارة لتنمية موارد مصر من الثروة البترولية.