الصحة العالمية تفسر سبب "الطفرات" الأخيرة لعدد الإصابات بكورونا

اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم، أن بعض طفرات وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" الأخيرة في العالم سببها يعود جزئيا لـ"تخلي الشباب عن الحذر"، مؤكدا مع ذلك أن الحياة لا يجب أن تتوقف، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي في جنيف: "لقد أشرنا لذلك من قبل ونكرر مرة أخرى: الشباب غير محصنين (ضد الفيروس)".

وأضاف المدير العام للمنظمة: "الطفرات الأخيرة لعدد الإصابات تسبب بها تخلي الشباب عن الحذر مع حلول الصيف في نصف الكرة الشمالي".

وأشار جيبريسويس، إلى أن "الحياة لا يجب أن تتوقف بسبب كورونا ويتعين علينا أن نتعلم كيفية التعايش مع الفيروس".

وكان جيبريسوس، قد وجه رسالة لشباب العالم في بدايات أزمة كورونا في مارس أكد من خلالها أن الفيروس قد يصيبهم بل يقتلهم أيضا.

وأكدت الصحة العالمية في وقت سابق، أن الشباب عليهم تجنب مخالطة كبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة ونقل الفيروس إليهم، إلا أن تقارير في الكثير من الدول أشارت إلى أن الشباب لا ينصاعون للتحذيرات الصحية.