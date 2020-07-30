نيللي كريم: لما أحب حد بحب أحضنه حتى في السينما

قالت الفنانة نيللي كريم، إنها لا تعارض الأحضان والقبلات في الأعمال الفنية، حال احتياج العمل لذلك، ووفق رؤية المخرج، وتابعت: "أنا لما أحب حد بحب أحضنه حتى في السينما".

وأضافت "نيللي كريم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أي عمل به مشاعر يخرج بشكل جميل، لافتة إلى أن السينما نظيفة المشاعر.

وواصلت: "أنا شخصياً محدش لمسني في فيلم 678، رغم أنه فيلم يتحدث عن التحرش ولكن المخرج محمد دياب صوره بشكل احترافي".

وتعليقاً على الرافضين للقبلات والأحضان في الأعمال الفنية، قالت نيللي، إنها حرية شخصية، وتابعت: "كل واحد يعمل اللي هو عاوزه، هو حر".