فيديو.. نجاة أصالة وبسمة وهبة من الغرق بعد اصطدامهما بالصخور في البحر

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، فيديو لحادث تعرضت له هي والمطربة أصالة أثناء لهوهما بـ"الجيت سكي"، وذلك على حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام.

وعلقت وهبة على الفيديو قائلة: "انا وأصاله تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة".

وأضافت: "أصالو كانت سايقه الچيت سكي بسرعة واصطدمنا بالصخور وأنا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت فى القاع، وأصاله رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني انا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وانا فاقده الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي".

وتابعت: "شكراً يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك شكراً أصالة أنك صممتي تنقذيني وبالفعل انقذتيني بشهامتك ودايماً بتثبتيلي انك جدعه وأصيله وشكراً للولاد اللي انقذوني بالمركب وكانوا ف قمه الأخلاق والجدعنه وشكراً لـ علي البحار .. وجدعنتك دي مش غريبه ع أهل اسكندريه الحمدلله ١٠٠ مره ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم".