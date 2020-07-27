صرخات واستغاثة بالصيادين.. تفاصيل نجاة أصالة وبسمة وهبة من الغرق

كشفت الإعلامية بسمة وهبة تفاصيل نجاتها من حادث غرق بعدما اصطدم "الچيت سكي" الذي كانت تركبه خلف الفنانة أصالة بالصخور.

ونشرت وهبة فيديو للحادث حيث ظهرت أصالة وهي تقود "چيت سكي" بسرعة كبيرة على شاطئ مدينة العلمين الجديدة بعدما اصطحبت وهبة في جولة لمشاهدة المدينة من البحر.

وأمسكت الإعلامية بسمة وهبة بهاتفها المحمول لتوثيق الرحلة وأكدت أن المطربة أصالة متهورة في قيادتها للموتوسيكل المائي وأنها تخاف على نفسها بسبب السرعة التي تقود بها أصالة بينما أكدت لها أصالة أنها ستصطحبها في الجولة ثم ستعيدها لمكانها مرة أخرى.

وأثناء محاولة أصالة التوقف اصطدمت بالصخور ووقعت بسمة وهبة في المياة بهاتفها واصطدمت رأسها بالصخور وفقدت الوعي ونزلت في قاع المياة.

واستغاثت المطربة أصالة بالموجودين لانقاذ بسمة وهبة وتطوع أحد الصيادين وقام بانقاذها لتستفيق وهبة وتجد نفسها على أحد المراكب والموجودين على المركب مشغولين في انقاذ حياتها نظرًا لفقدانها الوعي والنبض وتوقف دقات القلب والجروح التي كانت في قدمها.

وقدمت وهبة الشكر للفنانة أصالة ولمن أنقذوها واختصت "علي البحار" ونصحت المواطنين بعدم قيادة "الچيت سكي" بسرعة.

من جانبها كشفت الفنانة السورية أصالة نصري عن كواليس تعرضها للموت بعد الحادث.

وقالت أصالة في فيديو لها تم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي انها بحالة جيدة فحين أن بسمة وهبة تعرضت لسقوط غريب.

واشارت إلى أنها تحب الاستمتاع بالبحر كالأطفال، ما أدى إلى وقوعها هي وبسمة وهبة، خاصة أن بسمة وهبة ‏تعرضت للحادث بصورة أصعب منها هي شخصيًا، مشيرة إلى أنهما بخير حال الآن، وقد ذهبت بعد الحادث وتناولت الطعام مع أصدقائها، كما أنها ستعود غدا إلى القاهرة.‏

لفتت أصالة إلى أنها حذرت بسمة وهبة من الركوب معها في الجيت سكي لأنها تريد أن تنطلق في البحر بحرية ولكن بسمة أصرت ‏على مصاحبتها، مطمئنة الجمهور أنه بالرغم من إصابتها ببعض الجروح ولكنها بخير الآن.‏