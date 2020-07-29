أصالة ناعية طبيب الغلابة: يستحقّ شارعاً باسمه

نعت المطربة أصالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، طبيب الغلابة الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء.

وكتبت أصالة "هذا الإنسان من أروع الشّخصيّات الّتي مرّت في هذا الزّمان، ويستحقّ أنّ يُحفظ اسمه ومافعل وماأعطى وماداوى في كتاب يحكي قصص قلوب رحومه.. يستحقّ شارعاً باسمه في كلّ أنحاء الوطن العربيّ الكبير، أحبّه ملايين البشر وأنا منّهم، دون أنّ نلتقيه، رحم الله ⁧‫طبيب الغلابة"‬.⁩

وتوفي صباح الثلاثاء، الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، وذلك بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، ولم ينقل الى المستشفى.والدكتور محمد مشالي، الشهير بـ"طبيب الغلابة" له عيادة في محافظة الغربية، يكشف فيها على مرضاه بتذكرة سعرها لا يتجاوز الـ10 جنيهات.