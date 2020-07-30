عاجل.. إذاعة القرآن الكريم تعتذر عن واقعة "أذان المغرب".. وتتوعد بمحاسبة المتسبب

اعتذرت إذاعة القرآن الكريم، لمستمعيها من محافظة القاهرة، عن خطأ إذاعة أذان المغرب اليوم قبل موعده بـ 4 دقائق.

وأكدت الإذاعة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، في بيانها أنه خطأ بشري غير مقصود، متابعةً: "ورصيدنا لديكم يسمح بتقبل الاعتذار".

وأضافت الإذاعة : "وقد قال نبينا المصطفي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه، ونعدكم بأنه سيتم فتح تحقيق في هذا الأمر لمحاسبة المتسبب فيه حتي لا يتكرر ثانية".