ضبط 171 بطاقة تموينية متروكة في عدد من المخابز بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة تموين الأقصر، ضبط 171 بطاقة تموينية لدى عدد من المخابز، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وأكد صلاح أن المديرية لن تتهاون في ضبط أي بطاقات مجمعة لدى المخابز تمهيدا لإلغائها، على الرغم من التحذيرات المتكررة لكافة المواطنين، ومناشدتهم بعدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب المخابز للحصول على الدقيق بدلا من الخبز.

وأهاب وكيل وزارة التموين في الأقصر بالمواطنين عدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب المخابز لأي سبب، ما يؤدي إلى أضرار جسيمة لبطاقاتهم والتأثير على جودة وإنتاج الخبز البلدي.