تحذير للمواطنين من زيارة المقابر خلال إجازة العيد في الأقصر

قدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، التهنئة إلى المواطنين بحلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً اتخاذ عدة إجراءات منها رفع درجة الاستعداد على أعلى مستوى بمراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ألهم، أنه جرى التأكيد على إقامة صلاة العيد بالساحات والمساجد وغلق الكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة وما يماثلهم، طوال إجازة العيد، وضبط أي مخالف في حال عدم التزامه، مع التأكيد على ذبح لحوم الأضاحي من خلال المجازر العمومية وضبط المخالفين بالذبح خارج السلخانة أو في غير الأماكن المخصصة.

كما تهيب المحافظة بالمواطنين بعدم زيارة المقابر والمدافن على مستوى مراكز المحافظة طوال فترة إجازة العيد حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية، حيث تهدف هذه الإجراءات لمنع تجمعات المواطنين تجنباً لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على الصحة.