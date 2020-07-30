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خروج 13 من مستشفى الأقصر بعد تعافيهم من كورونا

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محمد عبد اللطيف الصغير
04:25 م | الخميس 30 يوليو 2020
جانب من خروج المتعافين

جانب من خروج المتعافين

أعلن مستشفى الأقصر العام المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا، اليوم الخميس، خروج 13 مصابا بالفيروس بعد تعافيهم.

وقال الدكتور خلف عمر، مدير عام المستشفى، إن جميع الأطباء والتمريض داخل المستشفى يعملون يدًا واحدة لخدمة أهالينا في الأقصر، وتقديم أفضل خدمة صحية داخل المحافظة، مضيفاً: "قادرون على تخطى الأزمة، بفضل وعي الشعب الأقصري".

ومن جانبه، أكد عبد الرحيم أبو الحجاج، المتحدث الإعلامي لمستشفى الأقصر العام، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن إلى 400، وإجراء 23 عملية جراحية متنوعة ما بين ولادة قيصرية وعظام وجراحة عامة.

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