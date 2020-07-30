"تموين الأقصر" تحرر 63 محضرا بجولة على المخابز والأسواق

قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن الحملات التموينية بالأسواق والمخابز والمحلات وغيرها متواصلة، بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث جرى تحرير 63 محضرا ومخالفة تموينية خلال 24 ساعة.

وأضاف صلاح أن المديرية شنت حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، وبرفقته إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية والطب البيطرى، وذلك لمتابعة توافر السلع وإحتياجات المواطن خلال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن تحرير 63 محضرا ومخالفة تموينية على مستوى المحافظة، والتي شملت محضر ضبط أحد تجار التموين تصرف في سلع تموينية مدعمة بمبلغ 107.978 ألف جنيه، و5 محاضر إدارة منشأة دون ترخيص، و9 محاضر ذبح خارج السلخانة، و5 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و27 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر بيع بازيد من السعر اسطوانة بوتاجاز، و8 محاضر أوكازيون صيفي و7 محاضر لخبز غير مطابق المواصفات.