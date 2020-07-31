أحمد شيبة يعلن عن أغنية شعبية جديدة تجمعه مع حمودة والليثي

أعلن المطرب الشعبي، أحمد شيبة، عبر انستجرام استعداده لطرح كليب غنائي يجمعه بعبد الباسط حمودة ومحمود الليثي.

ونشر شيبة صورة تجمعه بعبد الباسط حمودة ومحمود الليثي، وهم يرتدون بدلًا سوداء، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وانتوا طبيبن، وعيد أضحى سعيد انتظروني قريبا في أحد كليباتي مع العمالقة النجم عبدالباسط حمودة، والنجم محمود الليثي".

وأعلن المطرب الشعبي أحمد شيبة، عبر "إنستجرام" عن أول حفل "أون لاين" لنجوم الأغنية الشعبية وكتب أسماء نجوم الغناء المشاركين في الحفل، وهم "عبدالباسط حمودة، أحمد عدوية، طارق الشيخ، وأحمد شيبة".

وكتب "شيبة": "العيد غير مع (شعبي نايت) استنونا أول أيام العيد الساعة 10 مع عبدالباسط حمودة، أحمد شيبة، أحمد عدوية وطارق الشيخ".

ويعتبر هذا الحفل هو أول حفل غنائي شعبي "أون لاين"، يجمع نجوم الأغنية الشعبية في مصر.