عاصي الحلاني يطمئن جمهوره بعد انتشار كورونا في منطقته

طمأن المطرب عاصي الحلاني جمهوره عبر "تويتر" على صحته وصحة عائلته، بعد انتشار المرض في المنطقة التي يسكن بها.

وكتب عاصي، "أشكر كل المحبين الذين اتصلوا للاطمئنان عني وعن عائلتي نحن بخير الحمدلله حالياً متواجدين في الحلانية مع أحبائنا وأهلنا آال الحلاني ملتزمين بالحجر المنزلي حسب إرشادات وزارة الصحة، نسأل الله الشفاء لجميع المرضى على أمل أن تكون الأيام المقبلة أفضل من سابقاتها علينا جميعا.

وطرح المطرب اللبناني عاصي الحلاني مؤخرا كليبه الجديد "رجعتيني لبدايتي"، من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان حسان عيسى، والكليب من إخراج أحمد المنجد، وشاركته الكليب زوجته احتفالا بعيد زواجهم الـ 25.