محافظ جنوب سيناء يتناول إفطار يوم عرفة مع عمال النظافة

تناول اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إفطار يوم عرفة مع عمال النظافة بمدينة شرم الشيخ، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

وقدم المحافظ التهنئة للعمال بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بجهودهم وتفانيهم في العمل، لإظهار المدينة بصورة رائعة وحضارية أمام كل زائريها.

كما قدم الشكر لكل المشرفين ورؤساء القطاعات والجهاز التنفيذي للمدينة على جهدهم الرائع، وأهدى محافظ جنوب سيناء العمال عيدية العيد، وبعض المواد الغذائية.