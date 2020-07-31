كيف استعدت المحافظات الساحلية لعيد الأضحى منعا لانتشار كوارث الغرق؟

فقدان جثث وانتشال أخرى وأمهات مكلومات يصرخن على الشواطئ حزنًا على أبنائهن الغارقين، وأهالي أصابتهم الصدمة جراء فقدان ذويهم، جميعها مشاهد لم تردع بعض المواطنين الذي قرروا تكرار تلك التجاوز من أجل الاستحمام في مياه البحر، ضاربين بالتعليمات عرض الحائط.

ومع حلول عيد الأضحى المبارك الذي تفصلنا عنه ساعات قليلة، تستعد المحافظات الساحلية لاتخاذ بعض الإجراءات لمنع تكرار حوادث الغرق، ترصد "الوطن" أبرزها فيما يلي:

رئيس الوزراء يؤكد غلق الشاطئ في العيد

أكد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمنع زيادة الإصابات بفيروس كورونا أو تراجع الزيادة مثلما حدث فى دول أخرى متقدمة وفيها إمكانيات كبيرة، موضحا: "اتخذنا مجموعة من الإجراءات المشابهة للإجراءات التى اتخذت فى عيد الفطر الماضى من حيث الاستمرار فى غلق الشواطئ والحدائق العامة".

استعدادات محافظة الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية استعدادات مكثفة، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث يأتى هذا العيد وسط إجراءات احترازية مشددة، لمنع تفشى وانتشار فيروس كورونا، حيث ما زالت المحافظة تطبق قرار غلق 61 شاطئا على مستوى محافظة الإسكندرية.

استعدادات محافظة شمال سيناء

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عن إنهاء كافة استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام العيد، مشددًا على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء وإغلاق الشواطئ والحدائق والمنتزهات ومنع أي تجمعات خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

استعدادات محافظة بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك شملت إعلان حالة الطوارئ بكافة المديريات والأحياء، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء باستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق.

استعدادات محافظة البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار غلق کافة المتنزهات والحدائق والشواطئ العامة خلال فترة العيد مع منع أي تجمعات قد تحدث من المواطنين لمنع انتشار العدوى بفيروس کورونا، ومنع ومجابهة مخالفات البناء خلال فترة العيد وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية لأعمال شئونها.