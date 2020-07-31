نجوم الكوميديا يهنئون جمهورهم بعيد الأضحى بطرق طريفة

هنأ نجوم الكوميديا الجمهور بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بطرق كوميدية ومختلفة.

أحمد حلمي نشر له صورة مع خروف ويقول له في أذنه "اعمل نفسك ميت.. اعمل نفسك ميت".

سامح حسين هو الآخر نشر صورة له وهو بالشخصية الكارتونية الشهيرة القبطان عزوز ويركب فوق الخروف.

مصطفى خاطر نشر بوستر له وهو يرتدي ملابس طبيب في يده سرنجة وبجواره الخروف وعلق: "عيد سعيد".

شيماء سيف هي الأخرى نشرت بوستر لها عبر إنستجرام على شكل شخصية كارتونية وهي أمام شواية لشواء اللحم وبجوارها الخروف ماسك بمج شاي.

الفنان محمد أنور نشر عبر إنستجرام صورة له كارتونية وهو يحمل خروف العيد على كتفه مع عبارة عيد مبارك.

رامز جلال نشر صورة له عبر إنستجرام وهو فوق الخروف وفي حاله اندهاش وعلق "عيد سعيد".

أوس أوس نشر عبر حسابه على تويتر صورة له وهو يرتدي بدلة ويمسك بعدسة مكبرة وأمامه خروف العيد.