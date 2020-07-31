أحمد سعد يحتفل بتحقيق "100 حساب" مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

احتفل المطرب أحمد سعد مع جمهوره بتحقيق أغنية "100 حساب" بمشاركة مطرب المهرجانات حسن شاكوش مليون مشاهدة عبر قناته على يوتيوب.

والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع إسلام شيبسى، وقد قرر سعد طرحها بعد تأجيلها منذ فترة إثر تلقيه اتصالاً من الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أعرب خلاله الأخير عن غضبه من تعاون سعد مع شاكوش، نظراً لأن قرار وقف الأخير ما زال سارياً من النقابة، وعلى إثره قرر المطرب تأجيل الأغنية لحين حل هذه الأزمة.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا وسط ناسى بيتعمل لى ميت حساب.. والشهم لى مكان وسطنا لو حتى غاب.. إحنا الرجولة والأدب والاحترام.. معمول لنا فى الجدعنة مليون كتاب.. ماياكولش عيشنا وملحنا غير الأصيل.. لو حد ضاقت يوم عليه على أخوه يميل.. كلمتنا واحدة وعلى الحلال متربيين.. فى أى حتة معروفين من غير دليل".