650 ألف مشاهدة لأغنية أحمد سعد وحسن شاكوش "100 حساب"

تجاوز عدد مشاهدى أغنية «100 حساب» للمطرب أحمد سعد ومغنى المهرجانات حسن شاكوش حاجز الـ 650 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة بعد طرحها من القناة الرسمية لسعد عبر موقع «يوتيوب».والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع إسلام شيبسى، وقد قرر سعد طرحها بعد تأجيلها منذ فترة إثر تلقيه اتصالاً من الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أعرب خلاله الأخير عن غضبه من تعاون سعد مع شاكوش، نظراً لأن قرار وقف الأخير ما زال سارياً من النقابة، وعلى إثره قرر المطرب تأجيل الأغنية لحين حل هذه الأزمة.وتقول كلمات الأغنية:«أنا وسط ناسى بيتعمل لى ميت حساب.. والشهم لى مكان وسطنا لو حتى غاب.. إحنا الرجولة والأدب والاحترام.. معمول لنا فى الجدعنة مليون كتاب.. ماياكولش عيشنا وملحنا غير الأصيل.. لو حد ضاقت يوم عليه على أخوه يميل.. كلمتنا واحدة وعلى الحلال متربيين.. فى أى حتة معروفين من غير دليل».