أوس أوس: مسرحية "صباحية مباركة" بعد عيد الأضحى

أعلن الفنان أوس أوس أن العرض المسرحي "صباحية مباركة" سوف ينطلق بعد عيد الأضحى المبارك.

وكتبت أوس أوس، عبر موقع تويتر: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد أضحى مبارك عليكم وعلينا إن شاء الله.. مستنيينكم في مسرحية ⁧‫(صباحية مباركة يا عريس‬⁩) بعد العيد ابتداء من يوم الخميس 6 أغسطس على مسرح جراند نايل تاور إخراج : أشرف عبدالباقي ‏إنتاج: شركة workshop".

ويشهد هذا العرض عوده نشاط أوس أوس الفني بعد وفاة نجله الرضيع.

ويشارك في بطولة "صباحية مباركة"، كل من علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وصميدة.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإخراج أشرف عبدالباقي.