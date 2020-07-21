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محمود مسلم

أوس أوس يعود لنشاطه الفني بعد وفاة ابنه ويبدأ بروفات "صباحية مباركة"

كتب:

أبانوب رجائي
06:07 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
بروفات مسرحية صباحية مباركة

بروفات مسرحية صباحية مباركة

بدأ الفنان محمد أسامة "أوس أوس" الخروج من صدمته الأخيرة بوفاة طفله الرضيع، ليبدأ بروفات مسرحية "صباحية مباركة"، استعدادا لعرضها خلال عيد الأضحى على أحد مسارح الفنادق الخاصة بالقاهرة.

ويشارك في بطولة "صباحية مباركة"، كل من علي ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وصميدة.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإخراج أشرف عبدالباقي.

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